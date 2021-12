Techbedrijven omlaag terwijl Wall Street banencijfers verwerkt

Aandelen van techbedrijven waren vrijdag uit de gratie op Wall Street, terwijl beleggers zich bogen over nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Onder meer Apple en Tesla leverden vanwege een opnieuw opkomende rentevrees aan beurswaarde in. Ook reageerde de markt op de aankondiging van de Chinese taxidienst Didi om zijn notering in New York op te geven en naar de beurs in Hongkong te gaan.

Rentevrees is al langer een thema dat vooral voor techaandelen speelt. Hogere rentes zijn negatief voor snelgroeiende techbedrijven doordat hun toekomstige winsten minder aantrekkelijk worden bij hogere rentetarieven. Ondanks dat het maandelijkse werkgelegenheidsrapport van de Amerikaanse overheid wees op een tegenvallende banengroei kunnen de cijfers de Federal Reserve steunen als de Amerikaanse centrale bank besluit de coronasteun nog sneller af te bouwen. De werkloosheid nam namelijk wel af. Snellere afbouw van steun zou weer tot hogere rentes kunnen leiden.

Apple en Facebook-moeder Meta speelden dik 1 procent kwijt en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 15.085,47 punten. Ook Twitter (min 1,4 procent) wist de aandacht op zich gericht, nadat bekend werd dat een belangrijke technicus de berichtendienst gaat verlaten. Tesla verloor verder ruim 6 procent. Topman Elon Musk heeft opnieuw een deel van zijn aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht.

Beëindiging notering

Didi zakte op zijn beurt ruim 22 procent. Het bedrijf dat afgelopen zomer naar de Amerikaanse beurs ging, gaf geen reden voor de beëindiging van zijn notering. De Chinese autoriteiten willen echter niet dat gevoelige data over Chinese consumenten in handen komen van de Amerikanen en heeft Didi eerder al verzocht zijn beursnotering op te geven. Tencent Music, de muziekstreamingsdienst van het Chinese techconcern Tencent, is ook genoteerd in New York en ging bijna 12 procent omlaag. Ook de Chinese webwinkel Alibaba heeft een notering op Wall Street en in Hongkong. Dat aandeel verloor ruim 8 procent.

De stemming bij beleggers was over de gehele linie negatief. De Dow-Jonesindex ging 0,2 procent lager de handel uit op 34.580,08 punten en de brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 4538,43 punten. De euro was aan het einde van de sessie 1,1309 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 66,38 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 69,99 dollar per vat.