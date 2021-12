Genees- en verpleegkundestudenten nog niet betrokken bij boosters

Studenten genees- en verpleegkunde zijn nog niet gevraagd en bijdrage te leveren aan de boostercampagne in de strijd tegen het coronavirus. Dat zeggen de voorzitter van vereniging De Geneeskundestudent en verscheidene directeuren van hbo- en mbo-instellingen vrijdag tegen het ANP.

Coronamininister Hugo de Jonge presenteerde die dag een plan waarmee het zetten van boosterprikken komende tijd een stuk sneller moet verlopen. De GGD laat weten dat bij die versnellingspoging ook ‘medisch-studenten’ worden ingezet, maar die lijken tot dusver dus nog niet benaderd te zijn.

Zo zijn geneeskundestudenten nog niet gevraagd voor de boostercampagne ‘terwijl we wel een grote achterban hebben’, zegt voorzitter Femke van de Zuidwind van vereniging De Geneeskundestudent met bijna 16.000 leden. Ze vertelt dat ze veel geneeskundestudenten kent die ingezet kunnen worden op de vaccinatielocaties.

Bijbaan

Medische studenten zijn via een bijbaan bij de GGD wel soms eerder al ingezet op priklocaties of testlocaties, zegt Van de Zuidwind. ‘Maar er zijn ook veel studenten die fulltime coschappen lopen. Zij kunnen dan niet aan de eis komen die de GGD stelt dat medewerkers altijd zestien uur per week inzetbaar moeten zijn.’ Ze hoopt daarom dat de GGD ook flexibeler kan zijn, omdat ‘elke hand kan helpen met vaccineren om een inhaalslag te maken’.

Voor zover bekend zijn studenten op het hbo en mbo ook nog niet benaderd voor het zetten van boosterprikken. ‘Als het een acute situatie is, heb ik direct voor twee weken 460 studenten beschikbaar die gekwalificeerd zijn om prikken te zetten’, laat Jan-Ernst van Driel, directeur van het Zwolse ROC Deltion College weten. Van Driel krijgt maandag uitsluitsel van de lokale GGD of zijn studenten kunnen helpen met prikken.

Ook Els van Riel van het ROC Hof van Twente laat weten nog geen oproep ontvangen te hebben voor studenten voor het zetten van boosterprikken. Datzelfde geldt voor Karen Cox, de directeur van de Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid in Eindhoven en Tilburg. ‘Maar wellicht komt die oproep nog’, zegt Cox.