Moslims willen van Talpa weten waar bedrijf in racismedebat staat

Zes grote moslimorganisaties willen dat mediabedrijf Talpa kleur bekent in het racismedebat. Dat lieten zij vrijdag weten, nu Talpa een verzoek van de Nederlandse moslims om de samenwerking met de tv-familie Meiland te heroverwegen naast zich heeft neergelegd. Het bedrijf van John de Mol stelt alleen verantwoordelijk te zijn voor uitspraken die de Meilandjes in zijn programma doen.

Het tv-gezin ligt onder vuur omdat moeder Erica in haar biografie anti-moslimuitspraken doet. Veel bedrijven verbraken vanwege de uitspraken de samenwerking. Talpa zegt wel tegen het kwetsen van bevolkingsgroepen te zijn, maar wil niet zeggen of de quotes van de Meilandjes binnen die definitie valt. Het bedrijf is eigenaar van onder meer SBS, Veronica en Net5.

‘Het bevreemdt de samenwerkende moslimorganisaties dat Talpa de maatschappelijke commotie negeert en niet op een adequate wijze adresseert’, laten de zes grote moslimkoepels weten. ‘Net als andere bedrijven heeft Talpa een morele verantwoordelijkheid om stelling te nemen tegen discriminatie, moslimhaat en uitsluiting. Door geen duidelijkheid te verschaffen waar Talpa staat in het maatschappelijk debat rondom racisme en haat, blijft Talpa de schijn tegen zich hebben.’

Zij wijzen erop dat het zwijgen van Talpa het bedrijf ‘imagoschade’ berokkent. Zij roepen het mediaconcern nogmaals op het gesprek aan te gaan over de ‘xenofobe en racistische’ uitspraken van Erica Meiland.