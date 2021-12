Italiaanse wet moet vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld

De Italiaanse regering heeft plannen ontvouwd om vrouwen beter te beschermen tegen geweld in huiselijke kring en zelfs moord. Ook de veiligheid van kinderen moet erop vooruitgaan door het voorstel waar de ministerraad mee akkoord ging, zei minister Elena Bonetti (Familie).

Bij serieuze aanwijzingen dat een vrouw met geweld wordt bedreigd kan de verdachte voorlopig worden vastgezet, wat nu wettelijk niet kan. De politie kan ook in actie komen als het vermeende slachtoffer zelf geen melding heeft gedaan, meldt persbureau Ansa.

Mensen met een contact- of gebiedsverbod die hun enkelband onklaar maken, kunnen de cel in draaien. Veroordeelden die op vrije voeten komen omdat ze niet langer als gevaarlijk worden beschouwd, moeten op cursus. Het parlement moet nog instemmen met de voorstellen.

In Italië zijn dit jaar volgens minister Luciana Lamorgese van Binnenlandse Zaken 109 vrouwen omgekomen door zogeheten femicide, vrouwenmoord. Oxfam Novib meldde onlangs dat tijdens coronalockdowns huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen fors is gestegen, ook in Italië.