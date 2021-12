De Jonge: prikplicht niet aan de orde, geheel uitsluiten kan niet

Een vaccinatieplicht is niet aan de orde en er wordt ook niet over gesproken in het kabinet, maar het categorisch en bij voorbaat uitsluiten deed demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag niet.

‘Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn over hoe het leven er later uitziet’, zei De Jonge op zijn ministerie tijdens een persmoment over de boostercampagne. ‘Er wordt niks voorbereid, er is geen discussie in het kabinet. Ik weet wel dat het virus met mijn stelligheid niet zoveel rekening houdt. Het is niet aan de orde, ik ben er niet voor. Maar helemaal uitsluiten? Dat kan niet.’

Demissionair premier Mark Rutte gebruikte vorige week vrijdag in de laatste coronapersconferentie vergelijkbare woorden. ‘Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niets uitsluiten. Maar dit is niet het moment.’

Geen vaccinatieplicht

De Jonge was in het verleden stelliger, als hem werd gevraagd naar de mogelijkheid van een verplichte coronavaccinatie. ‘Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht. Of je je wel of niet laat vaccineren, is een vrije keuze’, aldus De Jonge op de coronapersconferentie van 14 september dit jaar.

‘Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet’, zei de bewindsman anderhalve week geleden nog in een interview met het Nederlands Dagblad.

Europa

In verschillende Europese landen wordt de discussie over een vaccinatieplicht inmiddels wel gevoerd. In Duitsland ligt er een concreet voorstel om een plicht vanaf februari in te voeren, waar overigens nog wel in het parlement over moet worden gestemd.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei deze week dat het gesprek erover moet worden gevoerd. ‘Als je me vraagt naar mijn persoonlijke opvatting: ik denk dat het begrijpelijk en passend is om deze discussie nu te voeren binnen de EU’.