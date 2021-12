Twee complotdenkers voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie wil de twee complotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat zei de officier van justitie vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag, waar ze terechtstaan voor opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven.

Knevel gaat akkoord met een psychiatrisch en psychologisch onderzoek in het PBC. Hij heeft volgens de officier van justitie een persoonlijkheidsstoornis, mogelijk een waanbeeld dat volgens het OM nader onderzoek vergt. Raatgever verzet zich tegen opname. De rechtbank beslist daar in de loop van de middag over, de zitting wordt om 16.00 uur hervat.

De strafzaak is gebaseerd op diverse bedreigende en opruiende uitspraken van de verdachten in video’s op het onlineplatform Red Pill Journal, waar ze ongefundeerde verhalen verspreidden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Het leidde tot een toestroom van complotdenkers naar de begraafplaats.

Grote achterban

De verdachten hebben een grote achterban en riepen hun duizenden volgers op om bewindslieden en Van Dissel te doden met een nekschot of te arresteren, hield de officier van justitie de rechtbank voor. ‘De verdachten laten zich als voorgangers beschouwen. Het gaat ze om het creëren van exposure. Ze blijven verhalen herhalen dat ministers bij kindermisbruik betrokken zijn en de coronamaatregelen misdadig zijn, bedoeld om het misbruik af te dekken.’ Ook zei de officier: ‘De vrijheid van meningsuiting eindigt waar smaad en laster en opruiing beginnen.’

De bedreigingen gingen te ver, erkent ook Knevel. ‘Hij beseft dat hij veel te ver is gegaan qua grenzen van het strafrecht’, aldus zijn advocaat Peter Plasman. Maar Knevel blijft bij zijn beschuldiging dat hij in zijn kinderjaren ernstig misbruikt is door Van Dissel en de huisarts. Plasman verzocht de rechtbank het voorarrest van zijn cliënt te schorsen, totdat hij wordt opgenomen in het PBC. De officier noemt schorsing onverantwoord. Hij verzet zich tevens tegen het schorsen van het voorarrest van Raatgever, die Knevel in de visie van het OM heeft misbruikt als instrument.

Op de zitting stond eveneens de 56-jarige Hans de M. uit Krimpen aan den IJssel terecht voor video’s waarin hij Van Dissel, minister Hugo de Jonge en de huisarts bedreigde. Hij zit vast sinds september. De man zegt zich te hebben laten meeslepen door Knevel en Raatgever en heeft daar ‘onbeschrijfelijk veel spijt van’. Het OM verzet zich niet tegen een schorsing van zijn voorarrest.