Queen weer op 1 in de Top 2000, nummer Peter R. de Vries op 3

Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar op nummer 1 in de Top 2000. Dat werd vrijdagmiddag bekendgemaakt in de uitzending van NPO Radio 2. Het nummer A Whiter Shade of Pale van Procol Harum staat op 3. Dat nummer werd op de dag van de uitvaart van Peter R. de Vries op bijna alle radiostations gedraaid.