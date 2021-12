Verdachte van opruiing en bedreigen van Jaap van Dissel komt vrij

Een 56-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die in september werd opgepakt voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel van het RIVM en coronaminister Hugo de Jonge komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag besloot vrijdag het voorarrest van Hans de M. met ingang van maandag te schorsen. Hij mag het verdere verloop van zijn strafzaak in vrijheid afwachten.

De verdachte uit Krimpen aan den IJssel zou op internet een video hebben geplaatst waarin hij over Hugo de Jonge zegt: ‘Deze gast mag helemaal niet vrij rondlopen. De eerste keer dat je hem ziet in Den Haag of waar dan ook, pak hem. Douw hem in je auto, douw hem in je kofferbak. Afvoeren. Einde discussie. Einde democratische wegen.’ Daarbij maakt hij een snijbeweging langs zijn keel.

In een andere video zegt hij over Van Dissel: ‘De enige bek die dicht gaat, is die van hem. En meneer Van Dissel. Want … die gaat wel heel lang dicht .. Als hij zou weten wat wij weten. Holy moly, man. Ik zou niet lekker meer slapen.’ In een derde video maakt de verdachte zich volgens het OM schuldig aan smaad en laster tegen een huisarts uit Bodegraven. Bodegraven is de plaats waar tientallen complotdenkers begin dit jaar op de begraafplaats samenkwamen om bloemen op kindergraven neer te leggen, omdat ze geloven in rituele kindermoorden.

Complotdenkers

De man zei vrijdag in de rechtbank tijdens een inleidende zitting zich te hebben laten meeslepen door complotdenkers Joost Knevel en Wouter Raatgever en heeft daar ‘onbeschrijfelijk veel spijt van’. Het OM had zich niet tegen een schorsing van zijn voorarrest verzet. De rechtbank noemde het een oprechte spijtbetuiging.

De rechtbank verbindt tal van voorwaarden aan de schorsing, waaronder een verbod om zich op internet uit te laten over Van Dissel en de huisarts. Ook krijgt hij een contactverbod met de medeverdachten Knevel en Raatgever en mag hij zich niet op websites uitlaten over premier Mark Rutte, De Jonge en de huisarts. Tevens legt de rechtbank hem een locatieverbod op. Hij mag zich niet vertonen in Bodegraven en Woerden.