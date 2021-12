Europese landen teleurgesteld over nucleair overleg met Iran

Europese diplomaten hebben teleurstelling en bezorgdheid uitgesproken over de voortgang van de gesprekken over het herstellen van het atoomakkoord uit 2015 met Iran. Zij concluderen na een nieuwe gespreksronde van vijf dagen in Wenen dat het regime in Teheran toch weer grote veranderingen heeft voorgesteld die eerder gesloten compromissen onderuit zouden halen.