Bouwers kunnen subsidie krijgen voor schonere bouwmachines

Bouwers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van schonere bouwmachines, zoals graaf- of heimachines. Ook kunnen ze van het geld bestaand materiaal laten ombouwen, zodat machines bijvoorbeeld op waterstof of elektriciteit draaien en niet meer op diesel. Het kabinet wil zo de uitstoot van stikstof en CO2 naar beneden brengen, schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.