Weer ruim 20.000 positieve coronatests, lijn verandert nauwelijks

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21.612 positieve tests geregistreerd. Het is de 17e keer in 18 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 151.051 meldingen van positieve tests. Het totaal over de afgelopen week ligt zo’n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen.

Horizontale lijn

Gemiddeld waren er in de afgelopen week zo’n 21.579 nieuwe gevallen per dag. De lijn van de epidemie, die wekenlang recht omhoogging, loopt nu ongeveer horizontaal.

Het RIVM kreeg 62 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is gestorven. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen week registreerde het instituut 369 sterfgevallen, gemiddeld zo’n 53 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari.