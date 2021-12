Meer waarschuwingen en boetes voor slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar meer boetes en waarschuwingen wegens overtredingen van regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid aan grote slachthuizen opgelegd dan in het jaar ervoor. In 2019 werden 535 schriftelijke waarschuwingen en 361 boetes gegeven en in 2020 ging het om 577 schriftelijke waarschuwingen en 417 boetes.