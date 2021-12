Vanaf 6 jaar mondkapje op in België, op school en erbuiten

Kinderen vanaf zes jaar moeten voortaan in België een mondkapje op, zowel in de schoolbanken als overal waar dat verplicht is zoals in het openbaar vervoer. Volgens premier Alexander De Croo is dat nodig omdat het coronavirus op de scholen sterk rondwaart en kinderen ook de leerkrachten, hun ouders, grootouders en vrienden kunnen besmetten.

De basis- en kleuterscholen gaan ook vervroegd met kerstvakantie. Na 18 december krijgen de kinderen er een week bij.