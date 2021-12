Schuldeisers Evergrande willen geld zien

Schuldeisers van het Chinese vastgoedconcern Evergrande hebben een bedrag van 260 miljoen dollar, omgerekend zo’n 230 miljoen euro, opgeëist. Evergrande stond voor dat bedrag garant. Het vastgoedconcern, dat al langer in financiële problemen verkeert, wil met zijn buitenlandse schuldeisers om de tafel gaan om zijn schulden te herstructureren.

Reden voor dat overleg is omdat ‘er geen garantie is’ dat Evergrande genoeg geld heeft om al zijn schulden te kunnen blijven betalen, stelt het bedrijf in een document dat bij de beurs in Hongkong werd ingediend. Evergrande heeft voor meer dan 250 miljard euro aan schulden en heeft moeite om aan alle betalingen daarvoor te voldoen.

Gebeurt dat niet, dan kunnen schuldeisers het faillissement van het bedrijf aanvragen. Omdat Evergrande zo’n grote speler is op de Chinese vastgoedmarkt, maar ook actief is met andere bedrijven, kan zo’n bankroet de Chinese economie schaden. Chinese beleidsmakers hebben daarom geprobeerd Evergrande-investeerders gerust te stellen.

Tegelijkertijd lijkt Beijing niet veel trek te hebben om het vastgoedconcern te redden. Net als Evergrande zelf zouden de Chinese autoriteiten willen inzetten op een herstructurering van de schulden van het bedrijf.