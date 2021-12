België vervroegt kerstvakantie basis- en kleuterschool om corona

Kinderen op de basis- en kleuterscholen in België krijgen een week langer kerstvakantie. Vanwege de coronabesmettingen in het lager onderwijs en de uitval van personeel, wordt de schoolvakantie met een week verlengd vanaf 20 december, melden Belgische media. Dit zou in het Overlegcomité van de zes regeringen zijn overeengekomen. Kinderen vanaf 6 jaar zouden een mondkapje moeten dragen op school.