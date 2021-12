Opnieuw daling van aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 85 gedaald. Op dit moment houden 2728 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van woensdag op donderdag nam de coronabezetting in de ziekenhuizen toe, maar een etmaal eerder daalde het aantal Covid-patiënten ook al, toen met 77.