GGD Hollands Midden biedt 60-plusser boosterprik zonder afspraak

De GGD Hollands Midden biedt vanaf nu mensen die in 1961 of eerder zijn geboren ‘onder strenge voorwaarden’ een boosterprik aan zonder afspraak. Dat komt omdat er op dit moment meer vaccin en personeel beschikbaar is dan dat er afspraken voor de boosterprik ingepland staan.

‘Om geen tijd in deze boostercampagne te verliezen, hebben wij besloten de vrije tijdsloten onder strenge voorwaarden beschikbaar te stellen aan mensen die zonder afspraak langskomen’, aldus GGD Hollands Midden. Per dag kan verschillen hoeveel plekken er vrij zijn.