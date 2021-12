Grote groep betogers bestormt pand OPCW in Den Haag

Over de aanleiding voor het bestormen van het gebouw en de achtergrond van de demonstranten heeft de politie niets gemeld. Lokale media tonen beelden van de betogers, van wie een aantal vlaggen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK bij zich heeft.

De OPCW waakt over het internationaal verdrag Chemische Wapens, de Chemical Weapons Convention (CWC) die in 1997 in werking trad. Het doel van de OPCW is om chemische wapens permanent uit te bannen door bestaande voorraden te vernietigen en door het opnieuw verschijnen van dergelijke wapens te voorkomen. De lidstaten zijn verplicht hun voorraad chemische wapens op te geven bij de OPCW die dan toezicht houdt op de vernietiging.

De organisatie werd in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend voor haar grote inspanningen om chemische wapens te elimineren.