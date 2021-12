Duitse gezondheidsminister Spahn stemt tegen vaccinatieplicht

De Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, zegt dat hij tegen de algemene vaccinatieplicht gaat stemmen in het parlement. De krant Rheinische Post meldt dat Spahn, lid van de christendemocratische CDU, vrijdagochtend zei dat hij erg sceptisch is tegenover het verplicht inenten van mensen.

‘Ik heb altijd gezegd dat er geen vaccinatieplicht komt en dat blijft mijn uitgangspunt’, aldus de minister. Spahn zei daarna dat de kans heel groot is dat de vaccinatieplicht wel wordt aangenomen in het parlement, omdat de meeste leden van de Bondsdag voor zijn.

Spahn is momenteel nog minister, maar woensdag wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd en daar maakt hij geen deel meer van uit. Hij is dan weer gewoon lid van het parlement en kan dan dus stemmen.

Strenge maatregelen

Bondskanselier Angela Merkel en haar beoogd opvolger Olaf Scholz kondigden donderdag aan dat er overeenstemming was bereikt over het invoeren van een verplichte inenting tegen het coronavirus in februari 2022. Daarnaast werden er nog een aantal strenge maatregelen afgekondigd voor mensen die niet zijn ingeënt. Zo mogen alleen nog gevaccineerde of recent genezen mensen naar de horeca en niet-essentiële winkels.

Spahn noemde die maatregelen ‘rechtvaardig’. ‘Als alle volwassen Duitsers waren ingeënt, dan zaten we nu niet in deze situatie.’

Tijdens de persconferentie van vrijdag zei Spahn ook dat er voldoende doses van de coronavaccins zijn om voor de kerst 30 miljoen mensen een booster te geven. ‘Als dit aantal niet gehaald wordt, ligt het niet aan de voorraad vaccins.’