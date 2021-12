Viroloog: coronapiek België lijkt bereikt, maar nog niet op ic’s

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België lijkt voorlopig een piek te hebben bereikt. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano op een persconferentie in Brussel. Dat geldt nog niet voor het aantal Covid-19-patiënten dat naar de intensivecareafdelingen moet. De top wordt daar naar verwachting volgende week bereikt, met in totaal 850 tot 1000 coronapatiënten.

Het blijft onduidelijk of de ic-cijfers daarna snel zullen dalen of blijven hangen op dat hoge niveau, aldus Van Gucht. Maar de stijging van het aantal ziekenhuisopnames is vertraagd. ‘Maandag 22 november hebben we mogelijk de piek van de besmettingen voor deze vierde golf bereikt. Toen zijn 25.574 besmettingen vastgesteld.’ Dat dagcijfer is sindsdien niet meer gehaald.

De Belgische regeringen zijn sinds vrijdag 09.00 uur bijeen om te overleggen over strengere coronamaatregelen, maar de meningen daarover zijn volgens Belgische media verdeeld. Experts dringen er bij de autoriteiten op aan de basisscholen zeker tien dagen te sluiten, de horeca vroeger dicht te laten gaan en grote binnenevenementen te schrappen.

Van Gucht vindt het een goede vraag of een nieuwe soort lockdown dan nog nodig is, zei hij tegen VRT Nieuws. ‘Maar extra maatregelen zullen wel het voordeel hebben dat we coronacijfers sneller zullen kunnen afbouwen en zo de zorgsector sneller kunnen ontlasten.’