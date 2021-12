Oostenrijkse binnenlandminister Nehammer wordt nieuwe kanselier

Oostenrijkse media meldden al dat de functies waarschijnlijk naar Nehammer zouden gaan. Kurz was aanvankelijk zowel kanselier als partijleider, maar trad vanwege een corruptieschandaal onder druk af als regeringsleider. Hij werd opgevolgd door vertrouweling Schallenberg, die vindt dat één persoon ÖVP-leider en kanselier moet zijn. Schallenberg wil de partij zelf niet leiden.

Kurz wordt ervan beschuldigd in 2016 overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen in zijn voordeel te manipuleren. Het onderzoek tegen hem loopt nog. Dat is mogelijk omdat zijn immuniteit, waar hij als parlementariër van genoot, door het parlement is ingetrokken. Daarnaast zou hij een valse getuigenis hebben afgelegd in een ander onderzoek naar corruptie. Kurz ontkent alles en wil graag zijn onschuld bewijzen.