Qbuzz niet blij met afzetten bushaltes Ter Apel door FNV

Vervoersbedrijf Qbuzz is niet te spreken over een actie van vakbond FNV, die bushaltes in Ter Apel heeft afgezet om aandacht te vragen voor de in hun ogen onveilige situatie van chauffeurs. Over de haltes zijn zakken gehangen met daarop de boodschap dat er helemaal geen bussen rijden, maar dat is volgens Qbuzz niet het geval. ‘Daarmee dupeer je de reizigers die wel gebruik willen maken van de bus’, zegt een woordvoerder.

Chauffeurs op de lijnen 72 en 73 slaan de haltes in Ter Apel uit protest tot zondag over. Maar volgens Qbuzz rijden er nog wel degelijk bussen tussen Emmen en het Groningse dorp, waar het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat. ‘Ik denk dat minstens de helft van de bussen wel voorbij komt.’

Zo’n dertig buschauffeurs voerden vrijdagochtend actie op station Emmen, waar de bushalte met linten was afgezet. Volgens FNV Streekvervoer hebben de chauffeurs op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel al jaren last van geweld en intimidatie. Passagiers weigeren te betalen en proberen dan met geweld toch in de bus te komen, stelt de vakbond. Het zouden vooral zogenoemde veiligelanders zijn die de problemen veroorzaken. Dat zijn asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsstatus omdat ze uit een veilig thuisland komen.

Volgens Edwin Kuiper, bestuurslid van FNV Streekvervoer, kwamen er vrijdagochtend emotionele verhalen voorbij en voelen buschauffeurs zich onveilig. Kuiper vindt dat Qbuzz daarom zijn verantwoordelijkheid moet nemen en als werkgever een veilige werkplek moet garanderen. ‘Wij willen meer beveiliging op de bussen. Onze eis is na 18.00 uur boa’s op de bussen, permanent toezicht op het station in Emmen en bij de haltes in Ter Apel.’

Van de klacht van Qbuzz over de actie bij de bushaltes, is Kuiper zich niet bewust. ‘Ik kreeg in Emmen het idee dat onze actie massaal wordt opgevolgd. Maar als Qbuzz dat zegt, dan zal dat wel zo zijn.’ De busvervoerder zegt in contact te staan met FNV over de acties.