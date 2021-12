Nederlandse overheid hoeft reisadviezen niet aan te passen

De Nederlandse overheid hoeft de reisadviezen voor landen buiten de Europese Unie niet aan te passen. Dat heeft de rechter bepaald. Tientallen reisorganisaties hadden dat in een kort geding geëist omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken volgens hen nu onjuiste reisadviezen afgeeft als het gaat om de coronapandemie.

Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak lager is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te reizen naar zo’n land als het echt noodzakelijk is en er dus niet naartoe op vakantie te gaan. De rechter oordeelde dat het onderscheid dat door het ministerie wordt gemaakt tussen landen binnen en buiten de EU ‘misschien niet consequent is, maar dat het daarmee nog niet onrechtmatig is’.

De zaak was aangespannen door 81 kleine en middelgrote gespecialiseerde ondernemingen, die veelal reizen buiten de Europese Unie organiseren. Verre reizen worden volgens hen nu onterecht ontmoedigd, wat de sector grote schade toebrengt.