Shell mag van rechter naar olie zoeken voor kust Zuid-Afrika

De rechter vond de bewering dat er onherstelbare schade zou ontstaan ‘op zijn best speculatief’. Shell zou afgelopen woensdag beginnen aan het onderzoek, dat vijf maanden duurt. Dat zorgt voor veel lawaai in de oceaan op een plek waar walvissen bijeenkomen om te paren. De activistische aandeelhoudersorganisatie Just Share liet eerder al weten dat het onderzoek grote impact zal hebben op de kwetsbare natuur in het gebied en dat het moet worden gestopt.

In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad zijn protesten geweest. Een woordvoerder van Shell zei eerder dat het bedrijf zich inzet voor veiligheid en naleving van de regels, en aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan. ‘ Shell en andere exploitanten hebben al veel soortgelijke onderzoeken voor de kust van Zuid-Afrika veilig voltooid’, aldus de woordvoerder.