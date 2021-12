COA heeft komend jaar duizenden opvangplekken te weinig

‘Daarnaast zijn de locaties die sinds september 2021 zijn gerealiseerd voor 80 procent van tijdelijke aard, in hallen, rivierschepen en dergelijke. Veel overeenkomsten lopen al in het eerste en tweede kwartaal van 2022 af’, laat het COA weten in een persbericht. Het gaat om ongeveer 7000 tijdelijke plekken, die het COA het liefst vervangt door vaste opvangplekken. Als de tijdelijke opvangplekken vervallen, komt dat neer op een tekort aan opvang voor 13.000 asielzoekers.

‘De komende maanden moeten we tijdig voldoende extra plaatsen realiseren én werken aan toekomstbestendige oplossingen’ zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. ‘Dit is in het belang van onze bewoners, de gemeenten en de medewerkers van het COA.’

Woningtekort

De afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nachtopvang is plek voor 275 mensen, maar soms sliepen er honderden mensen meer. In sommige gevallen betekende dat dat mensen op stoelen moesten slapen.

Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het grote woningtekort in Nederland. Er verblijven momenteel 11.000 vergunninghouders in asielzoekerscentra van het COA, 7000 al langer dan drie maanden. Zij mogen in Nederland blijven en het is de bedoeling dat zij binnen veertien weken huisvesting hebben.