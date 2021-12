Snelste stijging aantal coronabesmettingen Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika stijgt het aantal coronabesmettingen sneller dan ooit tevoren vanwege de Omikron-variant. De hoofdwetenschapper van het Zuid-Afrikaanse instituut voor overdraagbare ziekten, Michelle Groome, zegt dat vooral veel meer kinderen besmet zijn geraakt dan bij eerdere varianten.

In de provincie Gauteng, waar de variant werd ontdekt, ligt het R-getal boven de 2. Dat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld meer dan twee mensen besmet met het virus. Groome zei tijdens een persconferentie dat er nog meer onderzoek nodig is naar de overdraagbaarheid en schadelijkheid van de Omikron-variant.

Minister van Gezondheid Joe Phaahla zei op dezelfde persbijeenkomst dat hij hoopt dat de milde symptomen die nu te zien zijn bij de Omikron-variant aanhouden. Volgens de minister is vaccinatie de beste bescherming tegen Omikron. Hij roept alle Zuid-Afrikanen op om zich volledig te laten inenten.

Ondanks de snelle toename in het aantal positieve gevallen, staat de ziekenhuiszorg in Zuid-Afrika nog niet onder druk volgens Phaahla. Hij hoopt dat het zo blijft en dat het dodental niet flink gaat toenemen in de komende periode. Strengere maatregelen zijn volgens de minister op dit moment niet nodig.