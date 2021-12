Beurshandel in teken Amerikaans banenrapport en Omikron

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat het aantal banen in het bedrijfsleven in de VS in november sterker dan verwacht is toegenomen. Een sterk herstel van de arbeidsmarkt maakt het voor de Amerikaanse centrale bank gemakkelijker om de coronasteun verder af te bouwen. Daarnaast blijven de zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus boven de markten hangen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde donderdag dat de nieuwe virusvariant kan leiden tot aanzienlijke problemen voor de wereldeconomie, door bijvoorbeeld verdere verstoringen van leveringsketens. Daardoor zou ook de inflatie verder kunnen worden aangejaagd. Yellen benadrukte wel dat er nog een hoop onduidelijkheid heerst rond de impact van Omikron.

Daarnaast heeft de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd om het coronavirus komende winter te bestrijden. Dat pakket heeft ook gevolgen voor internationale reizigers. Die moeten zich binnenkort minder dan 24 uur voor hun vertrek naar de VS laten testen, ongeacht hun nationaliteit of vaccinatiestatus.

Shell

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren met winst te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook elders in Europa zullen de beurzen hoger openen in navolging van het herstel op Wall Street. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend winsten zien. In Tokio ging de Nikkei 1 procent hoger het weekeinde in. In Hongkong stonden de Chinese techbedrijven onder druk door de aankondiging van de Chinese taxidienst Didi om zijn beursnotering in New York op te geven. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 0,2 procent lager.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Het olie- en gasconcern schrapt de plannen voor de ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee. De plannen voor de opening van het olieveld Cambo ten westen van de Shetlandeilanden werden eerder fel bekritiseerd door klimaatactivisten. Shell stelt dat het niet genoeg economisch voordeel ziet in de ontwikkeling van het project en dat er kans is op vertragingen.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 67,76 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 70,88 dollar per vat.