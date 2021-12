Alliander haalt 600 miljoen op voor uitbreiding elektriciteitsnet

Alliander heeft 600 miljoen euro opgehaald bij zijn bestaande aandeelhouders. Met dat geld gaat het energienetwerkbedrijf het elektriciteitsnet uitbreiden en verduurzamen. Alliander had de aandeelhouders in mei gevraagd om een financiële bijdrage.

Volgens het netwerkbedrijf zijn 70 van de in totaal 76 aandeelhouders, die samen 99,5 procent van het geplaatst aandelenkapitaal vertegenwoordigen, ingegaan op het verzoek. De provincie Gelderland is de grootste aandeelhouder van Alliander, met 44,7 procent. In november werd al bekend dat de provincie zou investeren. Andere aandeelhouders zijn onder meer de provincies Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Daarnaast zijn volgens het energienetwerkbedrijf ‘aanvullende stappen nodig om de financieringsopgave structureel op te lossen’. Daarom blijft Alliander ook op de kosten letten. Verder worden er gesprekken gevoerd door netbeheerders, aandeelhouders en de Nederlandse overheid ‘over de vraag of en hoe het Rijk’ ook een bijdrage kan leveren aan de investeringsbehoefte van de regionale netwerkbedrijven.

Zo verwacht Alliander de komende jaren meer dan 1 miljard euro per jaar te gaan investeren in de energie-infrastructuur. Dat is nodig, omdat het elektriciteitsnet tegen de grenzen aanloopt. Ook het terugleveren van duurzame stroom van zonne- en windparken komt in de knel. ‘Alliander werkt hard aan het oplossen van de krapte op het net, maar toch kunnen nieuwe aansluitingen niet altijd direct worden gerealiseerd’, aldus het bedrijf in een toelichting.