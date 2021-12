Belgische artsen willen competities kindersport stopzetten

‘Jeugdsport mag geen aanjager van de epidemie zijn’, zeggen de artsen vrijdag in een verklaring. Minderjarigen zijn volgens de organisaties de ‘motor’ van de vierde coronagolf in het land. Daarnaast zijn er altijd volwassenen aanwezig bij jeugdsport, stellen de artsen. ‘Om al die redenen moeten we de jeugdsportcompetities tijdelijk pauzeren.’

Ook oefenwedstrijden kunnen volgens het SKA en het kenniscentrum niet meer. Maar trainen moet wel mogelijk blijven en zwembaden kunnen openblijven.

De artsenorganisaties noemen het een vervelende maatregel, ‘maar geen ramp’. In de komende periode van examens, slecht weer en feestdagen heeft sporten sowieso al minder prioriteit voor mensen, denken de organisaties. Als de coronacijfers na de kerst beter zijn, zou er volgens de artsen ook weer gesport kunnen worden.

In Nederland is competitiesport voor volwassenen en kinderen nog wel mogelijk, zolang de wedstrijden voor 17.00 uur worden gespeeld.