Elektrisch autobedrijf Canoo wil van productie bij VDL Nedcar af

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Canoo verwacht toch geen voertuigen bij autobouwer VDL Nedcar te laten bouwen. In een bij de Amerikaanse beurswaakhond ingediend document zegt het bedrijf niet meer te verwachten dat een voorlopige overeenkomst in een definitieve wordt omgezet.

Canoo was deze zomer de eerste nieuwe klant van VDL Nedcar nadat BMW had besloten de productie van BMW- en MINI-modellen over te hevelen naar eigen fabrieken.