Didi zet Chinese techbedrijven onder druk op beurs Hongkong

Grote Chinese techbedrijven stonden vrijdag onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers schrokken van het besluit van de Chinese taxidienst Didi om zijn beursnotering in New York te schrappen. Het aandeel Didi, dat eind juni een notering kreeg op Wall Street, ging vorige week al hard omlaag na berichten dat de Chinese autoriteiten de taxidienst hadden verzocht om zijn beursnotering in New York op te geven. Het bedrijf zegt nu plannen te maken voor een beursgang in Hongkong.

De Chinese webwinkel Alibaba, die ook een notering heeft op Wall Street, zakte ruim 3 procent in Hongkong. Internetconcern Tencent en maaltijdbezorger Meituan verloren dik 2 procent en bijna 3 procent. De Chinese autoriteiten zijn al enige tijd bezig om de machtspositie van de grote techbedrijven in het land aan te pakken. In het geval van Didi vreesde Beijing dat gevoelige data in handen zou komen van de Amerikanen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager door de koersverliezen in de techsector. De Chinese projectontwikkelaar Kaisa kelderde 8 procent tot het laagste niveau ooit. Een deel van de schuldeisers van het noodlijdende bedrijf heeft niet ingestemd met een schuldenruil die was bedoeld om wanbetaling te voorkomen.

Winsten

Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen winsten zien. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over de Omikron-variant even aan de kant werden geschoven. Vooral de luchtvaartmaatschappijen in de regio toonden herstel na de eerdere zware koersverliezen door de nieuwe reisbeperkingen. De beurs in Shanghai won 0,9 procent en de Kospi in Seoul klom 0,8 procent.

De Nikkei in Tokio ging 1 procent hoger het weekeinde in op 28.029,57 punten. Techinvesteerder SoftBank, die een groot belang heeft in Didi, verloor 0,7 procent. Ook het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder de overname van het Britse chipbedrijf Arm door het Amerikaanse Nvidia wil tegenhouden, zette SoftBank onder druk. Nvidia kondigde ruim een jaar geleden aan Arm te willen kopen van de Japanse investeerder. Daarnaast beleefde taxidienst Grab, waarin SoftBank ook een groot belang heeft, donderdag een tegenvallend beursdebuut op Wall Street.