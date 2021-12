Canada registreert recordtemperatuur van 22,5 graden in winter

Canadese meteorologen hebben deze week in het westen van het land recordtemperaturen van 22,5 graden Celsius gemeten. Afgelopen zomer werd de regio getroffen door historische hittegolven en sinds september is er veel hitte vanuit de subtropen overgewaaid.

In de stad Penticton, in de regio British Columbia, registreerde een weerstation woensdag 22,5 graden Celsius. Dat staat gelijk aan een record dat in december 1982 werd gemeten, maar de temperaturen zijn volgens meteoroloog Armel Castellan uniek voor deze tijd van het jaar.

Afgelopen zomer werd in de regio nog een recordtemperatuur van 49,6 graden Celsius gemeten. Uit onderzoek van World Weather Attribution, een instituut dat de relatie tussen extreme weersverschijnselen en klimaatverandering duidt, was de hittegolf die Canada destijds trof ‘vrijwel onmogelijk’ zonder door de mens veroorzaakte klimaatopwarming.