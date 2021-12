Eerste Australiër lokaal besmet met Omikron-variant

Australië heeft vrijdag de eerste lokale besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een scholier in Sydney die positief testte op de variant, zonder zelf recentelijk in het buitenland te zijn geweest.

De gezondheidsautoriteiten van deelstaat New South Wales melden dat de scholier voor zover bekend ook niet recent in contact was geweest met iemand die was teruggekeerd uit het buitenland.

In Australië zijn tot nu toe negen andere besmettingen met de Omikron-variant gesignaleerd, maar het ging in alle gevallen om terugkerende reizigers. De scholier en zijn familieleden zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst en de school is gesloten.

In Australië worden dagelijks zo’n 2000 coronabesmettingen gemeld.