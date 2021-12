Eerste horde genomen om shutdown overheid VS te voorkomen

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de eerste horde genomen om een shutdown van de overheid te voorkomen. Het door de Democraten gedomineerde Huis stemde donderdag (221-212) voor het voorstel om de federale regering tot zeker 18 februari te blijven financieren. De Amerikaanse Senaat stemt vrijdag echter nog over het voorstel en het is nog onduidelijk of de shutdown voorkomen kan worden.