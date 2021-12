Hypotheker: hypotheekrentes blijven komende tijd laag

De hypotheekrente voor kortdurende hypotheken zal de komende periode gelijk blijven. De rente voor hypotheken met langere looptijden zal gelijk blijven tot licht stijgen. Dat zal mede bijdragen aan een verdere stijging van de huizenprijzen, verwacht De Hypotheker, al zal deze stijging minder hoog uitvallen dan dit jaar.

In oktober bereikte de hypotheekrente nog een dieptepunt. De afgelopen maanden steeg de hypotheekrente weer licht. Dat is volgens het adviesbureau in lijn met de hogere rente op staatsleningen. Die hebben tot hogere financieringskosten voor banken geleid. Ook besloot De Nederlandsche Bank dat banken grote buffers voor kapitaal moeten aanhouden als ze hypotheken verstrekken. ‘Dit leidt tot hogere kosten en dit berekenen banken door in de hypotheekrentes’, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker.

De tienjaarsrente met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kende het afgelopen kwartaal de grootste stijging van de gemiddelde hypotheekrente. De gemiddelde rente voor hypotheken met een looptijd van 20 en 30 jaar zijn ten opzichte van september heel licht gestegen. De meeste hypotheken die nu verstrekt worden hebben geen NHG. Dat komt omdat de gemiddelde huizenprijs veel hoger is dan het maximumbedrag waarvoor je een hypotheek met NHG kunt krijgen.