Verdachte rellen Coolsingel meldt zich na vrijgeven beelden

De politie selecteerde de beelden uit duizenden uren aan beeldmateriaal. Een van de verdachten is geblurd in beeld gebracht, omdat hij nog minderjarig is. Op korte termijn wil de politie meer van dit soort beelden naar buiten brengen om relschoppers beter in het vizier te krijgen en op te sporen. Met die van donderdag staat de teller nu op 50 aanhoudingen.

De rellen van 19 november op en in de omgeving van de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van de regering. Onder meer politiewagens, scooters en winkels raakten beschadigd en ook politieagenten waren doelwit.