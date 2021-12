Ik Wil Dansen van Froukje is Song van het Jaar 2021

Ik Wil Dansen van Froukje is door de luisteraars van VPRO 3voor12 uitgeroepen tot Song van het Jaar 2021. Dat werd donderdag bekendgemaakt in de NPO 1-talkshow M.

De 20-jarige Froukje brak eind vorig jaar door met haar debuutsingle Groter Dan Ik. Dit jaar volgden behalve het nummer Ik Wil Dansen de singles Niets Tussen en Een Teken.

Froukje is de jongste winnares van de prijs sinds Jacqueline Govaert met haar band Krezip het nummer I Would Stay de Song van het Jaar-verkiezing won in 2000. Slechts twee keer eerder won een Nederlandstalig nummer: Osdorp Posse met 10 Jaar O.P. in 1998 en Hou Je Bek En Bef Me van MEROL in 2019.

3voor12 kiest al 37 jaar de Song van het Jaar. Vorig jaar won The Weeknd met Blinding Lights. Andere recente winnaars zijn onder anderen Kensington, De Staat, Tame Impala, Daft Punk en Arcade Fire.

De rest van de top 100 wordt vrijdag bekendgemaakt.