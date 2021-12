Blok: rapport onderstreept niet in te grijpen in energiemarkt

Nederland voelt zich gesteund door een analyse van de Europese energie toezichthouders (ACER) over de hoge prijzen op de energiemarkt, zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) na afloop van overleg met de ministers van energie in Brussel. Volgens ACER moet er niet worden ingegrepen in die markt om de hoge energierekeningen te drukken, zoals een aantal landen waaronder Frankrijk wil. Nederland, Duitsland en nog zeven bondgenoten zijn daar tegen.

Het rapport van ACER werd door de EU-ministers besproken maar onder meer Frankrijk, Spanje en Italië blijven erbij dat de energiemarkt hervormd moet worden. De Franse regering stelt bijvoorbeeld voor de prijs van stroom niet langer te koppelen aan die van het nu zo dure gas. Madrid oppert gas gezamenlijk in te kopen en op te slaan.

Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Luxemburg blijven erbij dat de markt goed functioneert. ‘Het ACER-rapport onderstreept dat’, aldus Blok. Wel komt er een vervolgonderzoek naar leveringszekerheid in hele strenge winters. Dat rapport wordt in april verwacht.

Volgens de VVD-bewindsman zijn er geen zorgen over de leveringen aan huishoudens in Nederland, omdat de gasvoorraden normaal gevuld zijn. In de EU zijn afspraken gemaakt dat lidstaten elkaar helpen die dreigen in de kou te komen staan.