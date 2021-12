Yellen: Omikron kan leiden tot flinke problemen wereldeconomie

Volgens Yellen is er nog wel grote onzekerheid over de economische impact van Omikron, de variant die voor het eerst aan het licht kwam in zuidelijk Afrika. ‘Hopelijk is het niet iets dat de economische groei significant gaat afzwakken. Er is een hoop onduidelijkheid en we zijn dit nog steeds aan het evalueren.’

Mogelijk kan door de verdere verstoringen in de logistieke ketens door Omikron de inflatie verder aangejaagd worden, aldus Yellen. Bedrijven krijgen daardoor met nog hogere kosten te maken die dan worden doorberekend aan afnemers. Maar het kan volgens haar ook zijn dat de economische groei juist vertraagt doordat de vraag wordt gedrukt, wat de inflatie kan helpen verlagen.