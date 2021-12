Bloemenverkoper Fleurop wordt Koninklijk

Bloemenverkoper Fleurop heeft ter ere van zijn 100-jarige bestaan het predicaat Koninklijk ontvangen. ‘We zijn werkelijk vereerd’, zegt Anita de Hart, algemeen directeur Koninklijke Fleurop Interflora Nederland, in een verklaring. ‘Deze onderscheiding is de kroon op ons werk en die van de bijna zevenhonderd Fleurop-vakbloemisten in ons land.’

De onderscheiding werd overhandigd door Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, in het bijzijn van burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal. Fleurop is naar eigen zeggen de Nederlandse marktleider op het gebied van bloemen en bezorging. In 1921 begon het bedrijf met de bezorging van bloemen. ‘Dat wij ons 100-jarig bestaan mogen vieren, zegt iets over de prominente rol die bloemen in onze samenleving spelen’, stelt De Hart.