Het KNMI heeft voor donderdagavond en -nacht code geel afgegeven vanwege kans op gladheid in het oosten van het land. De gladheid wordt veroorzaakt door natte wegen die bevriezen en door winterse buien. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de vrijdagochtend weer verdwijnt.

Weggebruikers krijgen het advies hun rijgedrag aan te passen. Rijkswaterstaat zet strooiwagens in.