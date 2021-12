Zoon Kaddafi mag alsnog meedoen aan Libische presidentsverkiezing

Saif al-Islam, een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Kaddafi, mag alsnog meedoen aan de presidentsverkiezingen in zijn land. De kiesraad van Libië had hem vorige week uitgesloten vanwege eerdere veroordelingen, maar een rechter heeft hem in een beroepsprocedure toegelaten als kandidaat voor de stembusgang op 24 december, melden Libische media.

De 49-jarige Kaddafi junior wordt gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De militaire aanklager in de hoofdstad Tripoli had de kiesraad opgeroepen hem niet als kandidaat toe te laten vanwege zijn veroordeling bij verstek in 2015 voor oorlogsmisdaden. Die zou hij hebben begaan in de strijd waarbij zijn vader in 2011 werd gedood. Hij zelf ontkent schuldig te zijn.

De kiesraad had 25 van de 98 kandidaten uitgesloten die zich hadden gemeld om president te worden. Krijgsheer Khalifa Haftar, de bekendste naam op de lijst, mag meedoen. Hij heerst over het oosten van het land dat tot een wapenstilstand vorig jaar in een burgeroorlog verwikkeld was. Ook de 78-jarige Haftar wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, vooral in het westen van het land.

De parlementsverkiezingen in het olierijke land zijn opgeschoven naar begin volgend jaar.