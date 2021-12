Ministerie: zelftest mag voortaan bij coronaklachten

Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona mogen vanaf vrijdag een zelftest doen om te controleren of ze met het coronavirus zijn besmet. Als de uitslag negatief is, hoeven ze niet thuis te blijven. Bij een positieve test, moeten ze alsnog voor een tweede test naar de GGD.

Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Tot dusver was het advies om bij corona-achtige klachten altijd een GGD-test te laten doen.

Reden voor de aanpassing is dat het Outbreak Management Team onlangs concludeerde dat een zelftest bij milde klachten een goed alternatief is voor een professionele test bij de GGD. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat mensen zelf mogen kiezen: wie met milde klachten liever naar de GGD gaat, staat dat vrij.

Als de klachten aanhouden, is het advies om een dag later nog een zelftest te doen. Als de klachten langer aanhouden, of erger worden, moeten mensen alsnog naar de GGD.

Het nieuwe advies geldt niet voor mensen met een kwetsbare gezondheid, of mensen die werken met kwetsbaren.