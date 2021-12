Meeste Nederlanders zijn tijdens coronacrisis meer gaan wandelen

Bijna 60 procent van de Nederlanders is sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 meer gaan wandelen, terwijl 7 procent minder is gaan lopen. Dat komt naar voren uit de Nationale Wandelmonitor, die om de vijf jaar verschijnt. Van de mensen die meer zijn gaan wandelen, verwacht 84 procent dit ook te blijven doen na de coronapandemie.