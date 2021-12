ECDC: aantal Omicron-gevallen stijgt naar ongeveer 80

De variant is vastgesteld in vijftien landen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. Nederland is koploper met zestien bevestigde Omikron-gevallen. In Portugal hebben zeker veertien mensen die variant opgelopen, in Duitsland tien en in Italië negen. De andere landen zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Noorwegen, Spanje en Zweden.

Buiten de regio is de Omikron-variant ook vastgesteld in zestien andere landen, waaronder Zuid-Afrika, Botswana, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Korea, Zwitserland, Ghana en de Verenigde Arabische Emiraten. Wereldwijd zijn er nu 390 gevallen vastgesteld in 31 landen.

De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Maar in België, Duitsland en Groot-Brittannië is de variant ontdekt bij mensen die zelf niet op reis zijn geweest en die ook niet in contact waren met iemand die op reis is geweest.