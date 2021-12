Meer dan 600 coronapatiënten op intensive cares ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen is donderdag opgelopen tot 605, het hoogste niveau sinds 23 mei. Het zijn er 18 meer dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen liggen er nu 2813 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 45 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 27 tot 2208. Toch zijn er volgens de ziekenhuisorganisatie ‘voorzichtige signalen’ dat de stijging van bezetting in ziekenhuizen met Covidpatiënten afneemt. Dat is voor het eerst in weken.

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 352 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 58 mensen opgenomen.

Vorige maand werd besloten om patiënten te spreiden over het land, om de druk op de ziekenhuizen te verdelen. Woensdag zijn 10 mensen verplaatst naar een andere regio. Op de ic’s in Duitsland liggen inmiddels 12 mensen uit ons land. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verplaatst sinds vorige week patiënten naar Duitse ziekenhuizen om de zorg hier te ontlasten. Woensdag zijn 2 patiënten overgebracht naar Duitsland.