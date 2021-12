Barnier geen presidentskandidaat voor Franse Republikeinen

De conservatieve Franse partij Les Républicains schuift Valérie Pécresse of Éric Ciotti naar voren om president Macron uit te dagen bij de verkiezingen van volgend jaar. Die twee politici kregen de meeste stemmen bij een interne voorverkiezing van hun partij. Andere kandidaten, onder wie de internationaal bekende voormalige brexitonderhandelaar Michel Barnier, zijn uitgeschakeld.

Pécresse en Ciotti gaan als winnaar door naar een tweede ronde, waarvan de uitslag zaterdagmiddag wordt verwacht. Pécresse is een regionale topbestuurder en de enige vrouw die meedeed aan de verkiezing, Ciotti is parlementslid en wordt tot de rechtervleugel van de partij gerekend. Ze kregen allebei ongeveer een kwart van de stemmen tijdens de eerste ronde.

Les Républicains stond voorheen bekend als UMP en heeft presidenten geleverd als Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy. De vorige presidentskandidaat van de partij was François Fillon. Die begon als favoriet, maar zag zijn populariteit verdampen door een serie schandalen. Franse media hadden bericht dat zijn vrouw tonnen had verdiend met werk als parlementair assistent terwijl ze dat in werkelijkheid niet deed.