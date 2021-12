Bronnen: OPEC+ zet ondanks Omikron productieverhoging door

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland zetten een productieverhoging door in januari, ondanks de onzekerheid over de impact van de Omikron-variant op de wereldwijde olievraag. Dat zeggen bronnen bij de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, tegen persbureau Reuters. De olieprijzen zakten na de berichten in het rood.