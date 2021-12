KLM wenst duidelijkheid van crew wegens vaccinatieplicht landen

Personeel van KLM kan bij de afdeling KLM Health Services, een soort bedrijfsarts, doorgeven dat ze om uiteenlopende redenen bepaalde bestemmingen niet kunnen aandoen. Daaronder valt het niet-gevaccineerd zijn tegen corona terwijl dit in het desbetreffende land verplicht is, maar bijvoorbeeld ook een onveilig klimaat voor lhbti’ers. Maar de precieze reden wordt nooit bekendgemaakt bij de werkgever, benadrukt de zegsvrouw.

Onder andere de Verenigde Staten verbieden ongevaccineerde buitenlandse reizigers de toegang, maar KLM legt uit dat bemanningsleden in de luchtvaart daarvan zijn uitgezonderd. Anders ligt dat in buurland Canada, waar de vaccinatieplicht ook voor de crew van luchtvaartmaatschappijen gaat gelden.

Nederlandse wet

‘We zien natuurlijk dat de wereld verandert en landen dit soort eisen gaan stellen. Daarom hebben we die oproep gedaan’, laat de woordvoerster weten. KLM zelf verplicht cabinemedewerkers niet om zich te laten vaccineren en is dat vooralsnog ook niet van plan. ‘We volgen daarin de Nederlandse wet. We weten ook niet of mensen gevaccineerd zijn of niet, en dat hoeven we ook niet te weten.’

KLM wil niet zeggen hoe vaak crewleden bij Health Services de afgelopen maanden hebben gemeld dat ze niet naar een bepaald land kunnen afreizen. Of er een stijging was nadat landen ongevaccineerden begonnen te weren, wilde de luchtvaartmaatschappij ook niet bekendmaken. Er zijn geen roosterproblemen door de vaccinatieplicht in Canada. KLM zei in september al wel dat zulke problemen kunnen opspelen als meer landen reisrestricties voor ongevaccineerden gaan invoeren.