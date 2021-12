Europa wordt roder en roder op de coronakaart

In heel Europa neemt het aantal coronagevallen toe. Vrijwel het hele continent kleurt rood of donkerrood, de twee hoogste waarschuwingsniveaus op de kaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC elke week maakt.

Van de meer dan 200 regio’s zijn er twaalf oranje, het op één na laagste niveau. Die gebieden liggen vooral in Italië. Geen enkel district staat op groen, het laagste treetje.

Nederland staat voor de derde week op rij helemaal op donkerrood. Limburg is opnieuw de grootste brandhaard. Daar zijn in de afgelopen twee weken, de periode waar het ECDC naar kijkt, 29.299 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2616 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: op elke 38 Limburgers is er één momenteel besmet.

Elf regio’s

Elf regio’s in Europa hebben naar verhouding nog meer gevallen dan Limburg. Die liggen in Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en het oosten van Duitsland. Koploper is de Slowaakse hoofdstad Bratislava, met 3338 positieve tests per 100.000 mensen.

Het aantal positieve tests in Nederland stijgt wel langzamer dan in de afgelopen weken, zoals ook te zien is bij de dagelijkse cijfers van het RIVM. De grootste stijger ten opzichte van vorige week is Zeeland, waar het aantal positieve tests met bijna 38 procent toenam.

België, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Liechtenstein, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, Ierland en IJsland zijn net als Nederland helemaal donkerrood.